COMMUNE DE KAOLACK : Fadel Barro exige la démission des conseillers municipaux absentéistes

L'affaire des conseillers municipaux qui s'absentent lors des différentes réunions du conseil municipal de la commune de Kaolack continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la ville de "Mbossé".



Après les sorties médiatiques de l'opposition kaolackoise pour dénoncer cette attitude, c'est autour de Fadel Barro, fils du terroir, de monter au créneau pour fustiger ce comportement.



" L'absentéisme de certains conseillers municipaux est à déplorer. C'est intolérable d'entendre des conseillers municipaux dire qu'ils ont pris part à moins de 4 réunions municipales sur 4 ans. Et tout le monde se pose la question de savoir s'ils sont réellement à la hauteur? Mais tout comme aussi ces présidents de commision qui refusent de se réunir à la municipalité, ce qui est une charge pour la municipalité, mais en commençant par la mairesse parce que nous avons à maintes reprises appris, au lieu de se déplacer à la mairie, c'est la mairie qui se déplace chez elle ", a déploré Mr. Barro.



Fadel Barro, le coordinateur du mouvement " Y'en a marre" s'est prononcé sur cette affaire lors de la cérémonie de lancement du mouvement ''Pencum Saloum'' dont il est le porte-parole.



Les membres de cette structure, à savoir le président Cheikh Ahmed Tidiane Dieng et le président de la commisssion communication, Chérif Thiam, ont promis de porter ce combat. Une plainte n'est pas d'ailleurs écartée contre les 13 conseillers municipaux absentéistes...