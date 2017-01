COMMUNAUTÉ : 30 000 à 40 000 Sénégalais basés au Gabon

«Au Gabon, la carte de séjour est obligatoire. Et, depuis quelques temps, l’Etat n’en délivre plus. C’est en cours de règlement. Peut-être qu’ils vont bientôt trouver une solution », a rassuré l’ambassadeur du Sénégal au Gabon, Abdou Ciré Dia, ce mardi après-midi à Franceville.Professeurs, maçons, ouvriers, tailleurs sont entre autres corps de métier des Sénégalais. La première vague s’est déclenchée depuis les années 70 lorsque le pays d’Ali Bongo était confronté à un manque criard de ressources humaines de qualité.La deuxième, au compte-goutte, tombe entre les années 90 et 2000. Elle est composée majoritairement de commerçants. Et l’ambassadeur est bien placé pour témoigner de la sympathie qu’ils suscitent. « Tout le monde apprécie les Sénégalais. Même le maire de Franceville l’a confirmé », affirme M. Dia.Pour ce qui est de la CAN, il confirme une bonne organisation. « De Libreville à Franceville, toute la communauté sénégalaise a accueilli les compatriotes qui venaient de Dakar pour les acheminer à Franceville », a-t-il dit, informant d’ailleurs que le 12e Gaïndé national devait quitter Dakar depuis lundi dernier. Au nombre de 35, ils seront à Libreville à partir de ce mardi avant de pouvoir rallier Franceville ce mercredi.