COMMENTAIRES : RAISONNEMENT DIRECT

Le Parlement de la CEDEAO compte 115 députés, élus au suffrage indirect. La durée de leur mandat est de 5 ans. Chaque État a un minimum garanti de cinq sièges. Il reste donc 40 sièges a partager en tenant compte de la proportion de la population. Le Nigéria détient une proportion de 51.54 %. En la multipliant à 40 nous obtenons 20.6 soit 21 sièges. Avec les 5 sièges d’office, le Nigeria devrait obtenir 21+5 =26 sièges. C’est le raisonnement présenté dans l’article.



RAISONNEMENT PAR L’ABSURDE



Supposons que le Nigéria ait à détenir 30 sièges parmi les 40 restants, alors ceci voudrait dire que la proportion de sa population est de 75 %. En la multipliant a 40 , on a 40 X 0.75 =30 sièges. Cependant, le Nigeria détient seulement 51.54 % de la population de la région. Ceci est absurde et donc l’hypothèse est fausse. Le Nigéria ne doit pas détenir 30 sièges.



ERREUR FLAGRANTE



Les 14 membres de la CEDEAO autre que Nigéria possèdent 48.46%. Il devrait dans le partage proportionnel des 40 députés supplémentaires recevoir globalement 40 X 0.4846 =19.38. Ainsi, ils devraient obtenir au moins 19 députés supplémentaires au de 10 députés supplémentaires. (Ghana et Côte d’Ivoire disposent 5 sièges (3+2) supplémentaires tandis que les 5 pays ( Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger et Sénégal ) détiennent chacun d’un siège supplémentaire.)



PARTAGE DE BOUKI



Bi Bouki ! Bi Ndiour ! Bi Samba ! Bi Bénin

Bi Bouki ! Bi Ndiour ! Bi Samba ! Bi Burkina

------- -------- -------- --------

Bi Bouki ! Bi Ndiour ! Bi Samba ! Bi Sénégal

Bi Bouki ! Bi Ndiour ! Bi Samba ! Bi Togo

Ceci implique 75 % des sièges donc 30 sièges pour Bouki



LÉGITIMITÉ DU PARTAGE



Dans la coalition, deux éléments objectifs permettent de déterminer la valeur de membre. Il faut être un pays internationalement reconnu. Comme il y a 15 pays alors la part de chaque pays par rapport à ce critère est 1 sur 15.

Le deuxième critère est la taille de la population qui reflète la dimension et l’apport économique. Ces deux éléments sont les critères devant tenus en compte pour déterminer la représentativité d’un pays dans une coalition. En confiant au fait d’être un pays membre un pondération de 2 et

d’une unité a la proportion de population, le coefficient à associer au Nigéria est 0,21631. En multipliant ce coefficient alloué au Nigéria par le nombre total de députés 115 au parlement,

On obtient 115 X 0,21631 = 25 sièges.



VALEUR DE SHAPLEY



En utilisant la formule de Shapley qui fournit un partage non égalitaire mais équitable, on peut montrer que le nombre de sièges devant être alloués au Nigeria se situe entre 25 et 26 sièges.



DIFFICULTÉ DE CORRECTION DE L’ERREUR



Comme les 115 députés sont élus au suffrage indirect avec une durée de leur mandat égal à 5 ans, il serait difficile de changer les allocations de députés avant la fin du mandat. Il faudrait beaucoup de courage, d’honnêteté et de détermination pour s’orienter vers ce changement.



ENTETEMENT DU NIGÉRIA ?



Il serait difficile de faire accepter au Nigéria la perte de 9 sièges. Cependant, c’est la sage et correcte décision. D’ailleurs, le Nigéria bénéficie de d’autres avantages lié à l’emplacement de du parlement à Abuja ce qui implique des retombées positives pour le Nigéria.



FAUSSE PERCEPTION D’UNE FORME DE RENONCEMENT



Il existe une très fausse perception consistant à considérer que la répartition devrait être effectuée principalement en fonction des populations des États membres. Dans ce cas, le Nigéria devrait recevoir 59 sièges et qu’en reconnaissant la dotation d’office de 5 sièges à chaque membre, le Nigéria a renoncé a 24 sièges. Cette perception est heureusement complètement fausse car le critère de pays membre est beaucoup plus important que la taille de population. D’ailleurs, sous seulement le critère démographiquement, le Cap-Vert ne serait pas représenté au niveau d’une quelconque instance et aurait le même statut qu’un pays non membre.



INSTANCES INTERNATIONALES



Au niveau de toutes les institutions internationales, le caractère de pays internationalement reconnu est la condition première pour être membre. Le partage de pouvoir ne peut pas ignorer cette condition sine qua none.



Dr GNINGUE Youssou