COMME REDOUTÉ, LA RÉUNION D'INVESTITURE DE LINGUÈRE S’EST TERMINÉE EN QUEUE DE POISSON

La réunion d’investiture tenue ce samedi à Linguère sous la supervision du représentant de l’APR, Mr Luc Sarr, comme nous le redoutions, s’est finalement terminée sans aucune investiture.

Des débats houleux l'ont ponctuée et qui ont failli conduire à des échauffourées du fait de candidats surexcités.

Face à cette situation qui augurait d’éventuelles bagarres et vu le manque de forces de sécurité suffisantes, le superviseur des opérations, en l'occurrence Mr Luc Sarr, a tout bonnement préféré lever la séance et la renvoyer à une date ultérieure...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.