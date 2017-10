COMITÉ D'ORGANISATION DU GRAND MAGAL- Les grands axes d'un 18 Safar de toutes les innovations

Dernier virage en direction du Grand Magal de Touba... Le comité d'organisation vient de décliner les grands axes de sa feuille de route. Une feuille de route marquée par de réelles innovations. La première, confie Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, a été de mettre terme à la Caravane qui vient de boucler ses 5 années...



''La caravane est arrêtée après 5 ans d'expérience et elle laisse la place à une nouvelle dynamique dénommée '' Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba '', dira le Président de la Commission Culture et Communication du 18 Safar. Ceci permettra à tout le monde, rassure-t-il, de mieux connaître la trajectoire du Cheikh et d'avoir une meilleure compréhension de son œuvre.



C'est dans ce cadre qu'un colloque sera organisé le 6 novembre prochain et il portera sur le thème : ''Soufisme et Développement ''. Serigne Modou Bousso, coordinateur Rawdu Rayahin se chargera de signaler à l'assistance que des sommités de l'intelligentsia arabo-musulmane venant d'Égypte, du Yémen, du Liban, du Maroc, du Sénégal seront présents. Environ, estime -t-il, 150 participants sont attendus.



Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma insistera, par ailleurs, sur cette vocation qu'a le magal de procéder à la redistribution des richesses, d'encourager la quête du savoir, de s'atteler à la mise en exergue des enseignements de Serigne Touba et de travailler à découvrir en quoi l'œuvre du Cheikh pourrait permettre d'embrasser le développement . Cheikh Abdou de marteler qu'une étude faite en 2011 sur l'impact du Magal sur l'économie Sénégalaise a révélé que '' pas moins​ de 249 milliards sont engrangés tous les ans '', a notamment ajouté le Président de la Commission Culture et Communication.



Il rappellera que le magal, dans sa phase préparatoire, a démarré par un récital du Coran et des séances de déclamation de khassidas.



Ont pris part à la conférence de presse déroulée ce mercredi à Touba, Serigne Cheikhouna Bara, Serigne Modou Mbacké Sy, Serigne Modou Abdou Woudôd, Serigne Gningue etc...