COLONEL SAÏDOU MOUSSA MORO COMMANDANT DES FORCES DE LA CEDEAO : Nous donnons à Yaya Jammeh le temps d'ici minuit pour quitter... Nous attaquerons à 00 heures "

Les choses sont claires maintenant. Yaya Jammeh a jusqu'à minuit ce mercredi pour quitter le pouvoir. Les forces prépositionnées de la CEDEAO ont pris toutes les dispositions pour le déloger s'il n’obtempère pas. 860 militaires et 70 des unités d'élite du Nigéria, du Togo, du Mali, du Ghana et du Sénégal sont dejà à pied d'oeuvre pour faire le "nécessaire", d'après le Colonel Nigérien Saidou Moussa commandant en chef des forces prépositionnées de la CEDEAO. C'est à l'insu des médias et du public que ces forces ont campé dans la région de Thiès depuis quelques semaines.