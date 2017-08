COJER du Département de KAOLACK : " Avec 49,48% des suffrages, le Président Macky Sall doit installer une équipe gouvernementale de choc en direction de 2019"

Suite à la publication des résultats communaux et départementaux du département de kaolack, la COJERdépartementale, ayant inscrit 11251 personnes lors de l’inscription sur les listes électorales, porte à la connaissance des sénégalaises et des sénégalais que les jeunes apéristes de kaolack ce sont donnés corps et âme pour que les kaolackoiseset les kaolackois aillent voter la liste Benno Bokk Yakkar.

En réalité , la COJER départementale avait donné instruction à tous les jeunes républicains de faire voter la liste BBY dans toutes les 14 communes que composent le département et ceci, à travers les bons résultats obtenus, commune par commune, est visible car jamais de tels résultats n’ont été enregistrés par notre coalition Benno Bokk Yakkar à kaolack. Nous en voulons pour preuve la commune de kaolack qui avait 11947 voix pour BBY lors des locales en 2014 se retrouve, aujourd’hui avec le double soit 26388 voix lors des législatives du 30 juillet 2017 soit plus de la moitié de ce que la coalition gagnante wattu Sénégal (2ème au niveau communal, a obtenu 11675 voix .D’ailleurs, au niveau départemental, la coalition BBY a obtenu 66049 voix contre 16437 pour wattu Sénégal et 10316 voix pour TaxawuSénégal. En effet, ces présents résultats ont été obtenus grâce à l’engagement, la conviction et la détermination de la jeunesse car chaque responsable jeune de la COJER, dans le département, a gagné aussi bien son bureau de vote que son centre de vote. A titre illustratif le coordonnateur de la COJER départementale de kaolack a gagné avec brio ses 8 bureaux de vote du centre Elhadj Seyni Ibrahima Ndiaye de Médina mbaba ( commune de kaolack) avec 948 voix, SerigneIbrahima Dièye Président de la commission finances de la COJER( commune de Thiaré) agagné la totalité de ses bureaux de vote, Samba Bâ Président commission relationsextérieures (commune de keur socé) lui aussi a gagné chez lui, ALIOU Diallo coordonnateur adjoint(commune de kahone) a remporté tous les bureaux de vote de sa commune ,SaliouDiouf coordonnateur adjoint (commune Latmingué) a gagné avec un large score, Maimouna samaké Présidente commission féminine(commune de Sibassor) a gagné avec un score fleuve ses bureaux de vote, Ballé Ndao coordonnateur adjoint (commune Thiomby) a également gagné ses bureaux de vote, Cheikh Tidiane Bâ secrétaire général de la COJER(commune de Ndiaffate) a assuré ses bureaux de vote ,Matar Beye coordonnateur adjoint(commune de Ndoffane) a également gagné ses bureaux de vote avec brio et j’en passe. Ceci étant, le Président Macky SALL doit à partir de maintenant faire confiance à la jeunesse de kaolack en leur confiant des postes de responsabilité à l’instar des autres départements bien vrai qu’ il ait investi le coordonnateur de la COJER comme suppléant dans la liste nationale.

Cependant, la COJER départementale de kaolack invite les responsables de l’APR de kaolack à prêter une oreille attentive à la jeunesse républicaine de kaolack parce que la structure est composée de jeunes cadres très réfléchis, très responsables et visionnaires car ce sont eux, les jeunes républicains de la COJER, qui avaient accueilli Mimi Touré en Avril 2016 sachant qu’elle pourrait apporter une valeur ajoutée au parti pour son renforcement, sa massification et son animation à kaolack commune comme département et,visiblement,l’histoire nous a donné raison car les résultats ont grimpé d’une manière extraordinaire.Mimi a gagné largement ses 9 bureaux de vote au centre Elhadji Seck FAYE de kasnack avec un score de 1049 voix contre 468 voix pour Wattu Sénégal et 210 voix pour Taxawu Sénégal.

Par ailleurs, la COJER départementale, constate que le bilan des législatives de 2017 est positif mais néanmoins, il existe toujours des zones non-conquises telles que : Touba Ndonrong, Tabangoye,le centre Valdiodio Ndiaye ;dans ces quartiers les populations se disent oubliées par la mairie de kaolack et les querelles entre responsables de haut niveau de notre Parti en est une autre raison. D’où l’appel,encore une fois,des jeunes du parti que nous sommes, à l’unité des responsables,à l’union des cœurs,à la conjugaison des efforts afin que ces poches résistantes tombent en 2019 sous l’escarcelle de notre coalition Benno Bokk Yakar pour une victoire sans faille lors de la Présidentielle à venir.

Enfin, après une lecture lucide des résultats globaux publiés par la commission nationale de recensement des votes donnant un pourcentage de 49, 48% à la coalition BBY, la Cojerdépartementale conseille au Président Macky SALL de faire une lecture politique de ces résultats et d’installer une équipe gouvernementale de choc en direction de 2019 afin que notre candidat Macky SALL passe, sans ambages, au 1er tour à la Présidentielle qui se profile à l’horizon.







Le Coordonnateur de la COJER

ABDOULAYE DIOP