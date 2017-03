CNN annonce un reportage spécial sur Amy Sarr Fall

C'est sur la une d'un de ses sites US que la très prestigieuse chaine américaine CNN, diffusée aux quatre coins du monde, annonce la diffusion prochaine d'un reportage spécial sur Amy Sarr Fall, notre jeune concitoyenne de plus en plus reconnue à travers le monde pour son engagement incontestable en faveur de la promotion de l’éducation et de l’engagement citoyen auprès de la jeunesse africaine. Dakaractu vous dévoile en exclusivité quelques captures d'écran de la bande annonce avec des images inédites de celle qui a aussi été invitée récemment par de très prestigieuses universités américaines, événements sur lesquels nous promettons de revenir. Félicitations à notre consœur qui offre ainsi une belle publicité à notre pays.