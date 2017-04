CNCAS : Le DG accorde un prêt à un autre DG de banque sur la base d'un simple mail

Parlant de la situation à la Caisse nationale du crédit agricole du Sénégal (CNCAS), Libération révélait un fait assez insolite. En effet, le Directeur général Malick Ndiaye a approuvé un prêt pour un autre Directeur général de banque comme lui. Ce qui pourrait être à la limite très normal si ce n’était le fait que le DG en question a obtenu son prêt après un... mail. Et quand on vous dit que ce patron de banque n’est personne d’autre que Oumar Mbodji de la Banque islamique du Sénégal, vous conviendrez avec nous que ce fait ne court par les rues. Parce que « nak » aucun citoyen normal ne peut obtenir un prêt sur la base d’un simple mail. Et dites- vous bien que cet exemple n’est que l’arbre qui cache la forêt. Nous y reviendrons...