CM 2018 : la Pologne, "une équipe en progrès constant" (Kasperczack)

"En plus d’avoir l’un des meilleurs attaquants du monde, Robert Lewandowski, la Pologne est une équipe solide et en pleine progression", a estimé Kasperczak, qui a dirigé le Sénégal de 2006-2008.



Le technicien, à la tête de la sélection tunisienne ayant été battue par le Sénégal 2-0 lors de la CAN 2017, a insisté sur la qualité des joueurs polonais.



Selon lui, la Pologne "dispose d’une belle génération’’ avec laquelle elle "a fait de belles éliminatoires’’ pour le Mondial, "après avoir fait une belle coupe d’Europe’’, compétition au cours de laquelle l’équipe polonaise avait été éliminée en quart de finale par le Portugal.



"Ce n’est pas un hasard si elle est bien placée dans le classement Fifa", a ajouté l’ancien milieu de terrain polonais, demi-finaliste du Mondial 1978 avec la Pologne, dont les propos sont rapportés par la Radio futurs médias (RFM, privée).



Parlant de la même équipe de la Pologne, l’ancien attaquant des Lions, Souleymane Sané, qui vit en Allemagne où il suit régulièrement la star polonaise, avance les mêmes arguments évoqués par Kasperczak.



"C’est une belle équipe qui joue bien au ballon et aussi très disciplinée", a averti le père de l’attaquant allemand Leroy Sané (Manchester City, Angleterre).



S’agissant de Lewandowski, "tous les amoureux du football connaissent ses qualités, il est l’un des meilleurs attaquants du monde", a déclaré Souleymane Sané à la Télévision publique sénégalaise (RTS).



Lewandowski, 29 ans, a évolué dans en Pologne au Lech Poznan (2008-2010) avant de porter les couleurs de Dortmund (2010-2014) puis du Bayern Munich. Il est l’un des artificiers les plus redoutés de la Bundesliga.



Lors des éliminatoires de l’Euro 2016, il avait marqué 13 buts, un total qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de cette compétition.



Après la Pologne, le Sénégal jouera respectivement contre la Colombie et le Japon.