CM 2018 : Un groupe abordable pour les Lions

Le tirage au sort de la phase de poule du Mondial 2018 a été effectué ce vendredi. Les 32 équipes qualifiées ont été réparties en huit poules de quatre pour la compétition qui aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018. L’équipe nationale du Sénégal est dans un groupe abordable en compagnie notamment de la Pologne, de la Colombie et du Japon. Les Sénégal a évité les grandes écuries, comme l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, entre autres. Le pays de la Téranga a été plutôt gâté par le tirage et se retrouve dans une Poule H pas trop relevée. Les coéquipiers de Sadio ne devraient donc pas avoir trop de problèmes pour finir à l’une des deux premières places et atteindre les huitièmes de finale. Même si l’adversaire risque d’être un poids lourd sur le terrain.