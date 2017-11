CM 2018 : Macky Sall veut un comité national de coordination pour accompagner les Lions

Le Président de la République est soucieux d'une bonne participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2018. Macky Sall a ainsi demandé jeudi à son Premier ministre, d'accompagner les Lions dans leur préparation pour le Mondial Russe. Le Chef de l'Etat a instruit Mahammed Boun Abdallah Dionne à "mettre en place et à présider un comité national de coordination de la participation du Sénégal, en prenant en compte toutes les dimensions de cette campagne et en impliquant toutes les structures, tous les acteurs sportifs, économiques et sociaux concernés". Macky Sall a également demandé au Premier ministre "de faire de notre participation au prochain Mondial de football, une opportunité majeure, pour consolider le rayonnement culturel, sportif, économique et touristique du pays, en développement une stratégie de développement de la destination Sénégal".