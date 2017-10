CM 2018 : Le zambien Janny Sikazwe au sifflet à Polokwane

Agé de 38 ans, le Zambien avait sifflé le quart de finale Sénégal-Cameroun remporté par les Lions Indomptables aux tirs au but (5-4) après un score de parité 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations.



L’officiel zambien qui avait sifflé le match Guinée-Tunisie (1-4) de septembre dernier lors de la 5-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, sera assisté de l’Angolais Jerson Emiliano Dos Santos et de l’Erythréen Berhe Tesfargiorghis O’Michael. Le 4-ème arbitre est le Zambien Wisdom Chewe.



Cette rencontre est reprogrammée par la Fifa qui avait constaté que le résultat du premier Afrique du Sud-Sénégal (2-1) (2-ème journée des éliminatoires dans le groupe D) joué en novembre dernier a été "manipulé" par l’arbitre.



D’ailleurs, ce dernier le Ghanéen, Joseph Lamptey a été suspendu à vie de toutes activités liées au football.



Leader de son groupe de qualification avec 8 points, le Sénégal sera qualifié en phase finale de la Coupe du monde en cas de victoire, le 10 novembre.



Quatre jours plus tard, les deux équipes vont se retrouver au stade Léopold Sédar Senghor pour la 6-ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, dans le groupe D.