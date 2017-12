CM 2018 : La caf octroie une subvention de plus de 250 millions à chaque représentant

‘’Cet argent devra servir principalement à renforcer et améliorer l’encadrement technique de chaque équipe’’, indique la CAF sur son site officiel.



Lors de sa réunion à Rabat (Maroc) le 16 novembre dernier, le Comité exécutif de la CAF avait décidé de la mise sur pied d’une Commission ad hoc dont le mandat était principalement de déterminer la nature du soutien que la CAF peut apporter aux représentants de l’Afrique dans leur préparation.



Réunie à Moscou (Russie) en marge du tirage au sort, la commission présidée par le Ghanéen Kwesi Nyantakyi, 1er vice-président de la CAF, a pris la décision d’octroyer cette enveloppe aux cinq pays africains qualifiés au Mondial 2018.



En plus du Sénégal, l’Afrique sera représentée par le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Nigeria.



Aucune équipe africaine n’a réussi à dépasser les quarts de finale, un niveau atteint par le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.



En plus de ce soutien financier, la CAF fournira à chaque représentant africain un équipement ‘’fieldwiz’’, un dispositif technologique qui permet un meilleur suivi de la performance des joueurs, ajoute la même source.