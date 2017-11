CM 2018 : L'arbitre sénégalais Manlang Diédhiou désigné

Manlang Diédhiou sera le seul arbitre sénégalais du Mondial Russe. Il a été désigné par la FIFA et son nom figure sur la liste des 36 arbitres retenus pour cette compétition internationale. Ce sera une expérience de plus en tant qu'arbitre d'une Coupe du Monde. Faisant partie des six arbitres de la zone CFA, Malang Diédhiou évolue au plus haut niveau de l'arbitrage africain depuis quelques années.