CM 2018 : Ferdinand Coly veut voir les Lions jouer le match d'ouverture

« Ce serait un grand clin d’œil du destin et c’est tellement bien pour l’image du pays de faire cette entrée dans la compétition, même si ce sera cette fois contre le pays organisateur (Russie) », a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.



Selon lui, les matchs de la coupe du monde seront tous "de très haut niveau, mais l’ouverture et la finale, on ne peut avoir mieux".



A la question de savoir s’il a envie d’un remake de la rencontre ayant opposé le Sénégal à la France, à l’ouverture du Mondial 2002, il a répondu : pourquoi pas ?



« Ce sera un très beau remake et ces Lions peuvent le faire comme nous en 2002 », a-t-il dit au sujet de cette rencontre remportée (1-0) par le Sénégal, précisant toutefois que le Bleus de la France ont actuellement "une très belle génération".



Le Sénégal, logé dans le pot 3 pour le tirage au sort du Mondial 2018, peut avoir comme adversaire au premier tour une de ces huit sélections présentes dans le pot 1, à savoir la France, la Russie, l’Allemagne, le Brésil, le Portugal ou la Pologne.



Contre la Russie par exemple, qui va jouer le match d’ouverture en tant que pays organisateur, le Sénégal peut avoir des arguments, a fait valoir Ferdinand Coly.



« Il est clair qu’il ne reste 5 à 6 mois avant la phase finale de la coupe du monde, mais je sais que ces jeunes vont tout donner à cette compétition », a-t-il assuré.





« Dans une compétition comme la coupe du monde, il faut y aller à fond pour ne pas avoir de regrets. Par chance, actuellement nos joueurs évoluent dans les meilleures ligues du monde et rencontrent en championnat ou en Ligue des champions leurs futurs adversaires », a-t-il par ailleurs ajouté.



Le tirage au sort de la coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet) aura lieu le 1er décembre à Moscou (Russie).