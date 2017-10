CM 2018 : ALIOU CISSÉ DÉVOILE SA LISTE, MERCREDI

Le sélectionneur des Lions du football, Aliou Cissé, va rendre publique mercredi la liste des joueurs sélectionnés pour les deux matchs devant opposer le Sénégal à l’Afrique du Sud, les 10 et 14 novembre, pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le sélectionneur national va ainsi rencontrer les journalistes à partir de 10h, à la salle de conférence de l’instance dirigeante du football national, pour leur communiquer la liste des joueurs sénégalais retenus pour ces deux rencontres.



Leaders du groupe D avec huit points, les Lions se qualifieront à la Coupe du monde 2018 en cas de victoire le 10 novembre prochain à Polokwane, contre les Bafana-Bafana (4 points).



Les deux sélections vont ensuite se retrouver quatre jours plus tard, le 14 novembre, au stade Léopold Sédar Senghor, pour jouer la 6-ème et dernière journée des éliminatoires.



Le Burkina Faso (6 points) reçoit dans le même temps le Cap-Vert (6 points, -4) pour leur dernier match dans le groupe D.