CLÔTURE DE L'AFFAIRE KHALIFA SALL : Le Doyen des juges transmet un avis aux avocats

Le doyen des juges de Dakar a bel et bien clôturé l’instruction du dossier de Khalifa Sall et Cie. Selon les radars sensibles de Libération, les conseils de l’État et du maire de Dakar ont reçu hier un avis les informant de la clôture du dossier. Le même avis indique qu’ils ont trois jours pour faire des observations avant que le parquet ne fasse son réquisitoire définitif.