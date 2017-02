La Confédération africaine de football (CAF) a publié hier le classement définitif de la cinquième à la huitième place dans cette 31e édition de la CAN 2017. Le Sénégal, grâce à deux victoires sur la Tunisie (2-0) et le Zimbabwe (2-0) et deux matchs nuls devant l’Algérie (2-2) et le Cameroun – ce quart de finale s’étant joué sur l’épreuve des tirs au but (4-5) - occupe ainsi la cinquième place. Devançant la Rd Congo, le Maroc et la Tunisie.