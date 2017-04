CISSÉ LÔ REVIENT : " Ces gens de Manku, je suis plus riche et plus courageux qu'eux... Quiconque présente une liste parallèle devra être foutu dehors! '

En meeting à Dalla Ngabou, Moustapha Cissé Lô a officiellement demandé au Président Macky Sall de '' foutre dehors '' (pour reprendre ses termes) tout responsable politique qui se hasarderait à mettre en place une liste parallèle. Pour lui, cette attitude est à sanctionner d'où qu'elle puisse émaner. Il rappelle aussi que la question de la tête de liste nationale devra être laissée à l'appréciation exclusive du Président Sall. '' Personne mieux que moi ne peut prétendre diriger cette liste nationale. Je peux faire comme Aliou Sall et la revendiquer ou même diriger une liste parallèle. Mais je ne le fais pas. Je ne suis pas intéressé par cela. Mais j'aurais mon mot à dire sur la confection des listes de Mbacké. Parce que la fois dernière, que cela leur plaise ou non, c'est moi qui avais choisi tout le monde. Cette fois-ci aussi, je pourrais changer les données si jamais je le voulais ''. Le Président du parlement de la Cedeao d'ajouter ceci : " je suis le seul à pouvoir garantir que je serai sur les listes et que je serai député...même si je dormais. ''



Moustapha Cissé Lô de s'attaquer à l'opposition. Face à lui seul, aucun de ces leaders de la gauche ne ferait le poids, aura-t-il dit. ''Ces gens de Manku, je fais mieux la politique qu'eux, je suis aussi plus riche et plus courageux qu'eux....Et c'est ridicule qu'ils fassent appel à un vieillard de 98 ans qui a un pied dans la tombe. Ce n'est pas leur grand-pere, naturellement. ''



Il dira consacrer les 54 jours qu'il passe au Sénégal à travailler politiquement pour la victoire du Président Macky Sall lors des législatives et la présidentielle.