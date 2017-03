CIRID À GENÈVE - Le satisfecit du Président Sall à l'endroit de Malick Mbaye

Sous la présence de plus de 25 Etats avec notamment une présence effective de 14 ambassadeurs, le Président Macky Sall a été honoré par le Centre Indépendant de Recherche et d’Initiative pour le Dialogue. L’activité s’est passée à Genève dans la salle 25 des Nations-Unies. Le Chef de l’Etat a tenu à relever le « distingué travail » abattu par le Sénégalais Malick Mbaye, actuel Patron du CIRID en Afrique de l’Ouest.







La rencontre a été aussi marquée par la présence de Gabriel Mender, membre de la Genève Internationale, de Jean-MartinTchaptchet,doyen Africain, ancien haut fonctionnaire du bureau international du travail, de l’ambassadeur Walid Doudech, représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Office des Nations-Unies et des institutions spécialisées en Suisse.