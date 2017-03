CHEIKH SIDYA À TOUBA : '' Réformer l'armée Gambienne en profondeur est la priorité la plus immédiate ''

À Touba où il était venu dimanche, s'entretenir avec le Khalife Général des Mourides, Cheikh Sidya Bayo, qui a répondu aux questions de Dakaractu, a tenu à décliner les priorités les plus immédiates auxquelles le Président Barrow devrait s'attaquer. Et pour lui, ce dernier a déjà commencé à le faire avec la défenestration du Cemga Badji et de Yancouba Koné, ex-patron des prisons. '' Il faudra une réforme en profondeur de l'armée. Beaucoup de crimes et de tortures ont été commis. Les responsables doivent être identifiés et isolés. Ces gens ne doivent plus intervenir dans l'armée et c'est fondamental. Je salue ainsi l'arrivée de Masaneh Kinteh'', confiera l'ancien opposant de Yayah Jammeh.



Cheikh Sidya Bayo inscrit aussi comme prioritaires les réformes institutionnelles et l'unité nationale. Pour cela, il compte apporter son soutien le plus total au nouvel élu. '' C'est vrai que je n'ai pas été nommé, pour le moment, mais je garde d'excellentes relations avec le Président Barrow. Je m'évertue à lui apporter un coup de main au plan diplomatique. Maintenant, il s'agira de travailler à booster notre économie. Nous y arriverons en nous appuyant sur nos relations commerciales avec les pays de la CEDEAO et particulièrement sur celles qui nous lient avec le Sénégal''.



Cheikh Sidya qui a rencontré le Khalife Général des Mourides, en compagnie de Serigne Khady Mbacké et sous la présence de Cheikh Ndiaye, a profité de l'occasion pour faire part au marabout de sa décision de mettre en place la '' Fondation El Hadj Boundia Bayo '' du nom de son père qui repose à Touba.



Son objectif sera de soutenir la Gambie et Touba au plan de l'éducation et de la santé. Il s'estimera heureux d'avoir pu recueillir les prières du Khalife.