CHEIKH MBACKÉ SAKHO À TOUBA : « Les Sénégalais n’éliront jamais les plus bavards à la place des plus travailleurs »

À Touba où il présidait la cérémonie de remise d’une machine pour diagnostiquer les pannes électroniques des véhicules, dont la valeur marchande avoisine la dizaine de millions à une association de mécaniciens, Cheikh Mbacké Sakho s’est autorisé quelques piques à l’endroit de l’opposition. Le ministre conseiller chargé des Affaires religieuses, qui s’est largement offusqué de la décision de la gauche de refuser de répondre à la dernière invite pour négociations du ministre de l’intérieur autour du fichier et des joutes électorales à venir, a préféré parler de « mauvaise volonté ». Toutefois, il estime que « c’est peine perdue pour une classe politique qui n’a que la critique à la bouche! » En effet, l’hôte de la cité religieuse est d’avis que « les Sénégalais n’éliront jamais les plus bavards à la place des plus travailleurs. Le Sénégal a besoin d’actions positives. Rien ne justifie l’attitude de notre opposition. Et si elle pense que c’est le bavardage qui lui permet d’avoir des sièges à l’Assemblée Nationale ou de gagner une présidentielle, elle perd son temps ».



Abordant la démission souhaitée du ministre de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo de son poste pour beaucoup plus de transparence, Cheikh Mbacké Sakho rappelle que Wade a été battu alors qu’Ousmane Ngom était l’un de ses lieutenants les plus fidèles. Le ministre-conseiller se réjouira de l’engouement suscité par les inscriptions sur les listes électorales à Touba.