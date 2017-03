CHEIKH GUÈYE SUR L'AFFAIRE KHALIFA SALL : "Macky Sall ne doit pas accepter d'être berné par des gens mus que par le fromage"

Le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye n'est pas content de l'arrestation de Khalifa Sall. A l'en croire, c'est une cabale montée de toute pièce pour freiner l'élan de Khalifa Sall. Pour lui, Macky Sall ne doit pas accepter d'être berné par des politiciens versatiles qui changent d'appartenance politique chaque saison et qui sont mus que par le fromage. Cheikh Guèye de nier que le maire de Dakar ait commis des détournements de deniers publics. Cheikh Guèye, très en verve, déclare que Khalifa Sall ne devait pas aller en prison pour des choses qu'il n'a pas commises et que des personnalités appellent de partout dans le monde pour se demander ce qui se passe au Sénégal. Pour lui, Khalifa Sall reçoit des félicitations partout où il passe et partout il va. Pour lui, Khalifa Sall n'a pas besoin de 30 millions de la mairie et l'utilisation de la caisse a été d'une transparence visible.