CHEIKH GUÈYE RELÈVE " UN PARADOXE " : « Mettre en prison deux maires de l’opposition et prétendre travailler pour la paix »

Premier adjoint au maire de Dakar et maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye a jugé paradoxale l’attitude du Président Macky Sall. A l’en croire, ce dernier ne nourrit aucunement une volonté de pacifier le landerneau politique. L’incarcération de deux opposants politiques, de surcroît, des maires, en est la parfaite illustration. « Mettre en prison le maire de Dakar et de la Médina et prétendre travailler pour la paix, ne semble pas convaincant ». Des mots laissés libres du haut de l’estrade installé par Y'en a marre sur la place de l’Obélisque. Il avait confié plus tôt à travers le micro de Dakaractu que la détention de ces deux personnalités était arbitraire.