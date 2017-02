CHEIKH GUÈYE (Ancien consul) : « Diourbel est en retard et elle est victime de ses leaders »

Ancien consul du Sénégal à Djeddah, Cheikh Gueye est d’avis que Diourbel est l’un des départements du pays les plus en retard du pays. En meeting à Ocass, le leader politique, concepteur du mouvement « ADD » a déploré l’action politique inefficace des anciens édiles de la ville. Ainsi, dira-t-il, « Diourbel est une ville oubliée. Ce qui fait qu’aujourd’hui que la plupart de sa population vit dans la pauvreté. Il n'y a pas d’infrastructures, de routes, de moyens de transport… »



L’ancien consul d’accuser directement les maires qui se sont succédé à la tête de la municipalité comme étant les principaux responsables de ce retard avant d’inviter le Président Sall à apporter davantage son soutien. Il invitera les populations à prendre le temps de connaitre les personnes qu’elles élisent à des postes de responsabilités. Et, dans la foulée, il abordera les prochaines élections législatives. Pour lui, il faudra donner la majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar sur la base de listes populaires sur lesquelles sont inscrites des noms « de Sénégalais dignes de confiance ».



Cheikh Guèye déclare travailler avec Ibrahima Sall au sein du « Model » et compte axer son action sur l’appui à apporter aux femmes, mères de famille, généralement désœuvrées.