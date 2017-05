CHEIKH GADIAGA / MOR NGOM : " Les législatives seront une promenade... Manko Tass Sénégal est hors de Bambey '

Le meeting du maire de Dinguiraye a été l'occasion, dimanche après-midi, de démonter Manko Taxawu Sénégal qui, selon Cheikh Gadiaga, maire Apériste de la commune, est '' une farce politique circonscrite entre Dakar et Diamniadio. ''



Se félicitant de la forte mobilisation, Cheikh Gadiaga dira tout son optimisme quant à la future victoire de Benno Bokk Yaakar. '' Les élections législatives devront être une promenade de santé. Le bilan du Chef de l'État nous facilitera la tâche. '' Nous gagnerons à moins que cette situation de guéguerre ne se poursuive et nous handicape. Je dénonce les invectives et autres paroles discourtoises qui ne ressemble pas à notre leader, le Président Macky Sall, qui fascine par sa sérénité''.

Cheikh Gadiaga de défier l'opposition. '' À Dinguiraye, il n'y a pas de Manko. Et cela semble valable pour tout le département de Bambey. '' Il martèlera sa volonté de déposer sa candidature à la candidature à la députation. '' Je suis candidat. L' Assemblée nationale a besoin des députés de qualité. J'estime disposer de la légitimité politique. Et je compte mettre ma jeunesse et mon niveau intellectuel au service de cette institution.'' Le maire qui reconnait l'effectivité des bourses sociales, de la couverture Maladie Universelle, du plan Sésame qui permettent aux populations de se prendre de plus en plus en charge, déplorera l'absence de retombées financières pour sa municipalité et le retard accusé par le Pudc à investir dans sa commune.



Le ministre Mor Ngom venu présider le meeting, confirmera l'absence de Manko Taxawu Sénégal qu'il a rebaptisé '' Manko Tass Sénégal '' à Bambey. Il se réjouit aussi de l'appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar des 11 maires sur les12 qui dirigent les communes du département...