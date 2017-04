CHEIKH BÉTHIO RÉVÈLE : "Serigne Saliou savait sur Serigne Sidi Mokhtar... Ce qui vaut à Macky mon estime... Je ferai des révélations"

Depuis son quartier général de Mbour, Médinatoul Salam en l'occurrence, Serigne Cheikh Béthio Thioune a fait des révélations sur les relations qui unissaient Serigne Saliou Mbacké à l'actuel Khalife Général des Mourides. Pour lui, les deux chefs religieux entretenaient des relations d'une excellence non soupçonnée. Mieux, le cinquième Khalife de Touba avait annoncé, à travers son estime et ses témoignages, que Serigne Sidi Mokhtar deviendrait, un jour, Patriarche de la confrérie mouride.



''Je suis témoin des déclarations de Serigne Saliou sur Serigne Sidi Mokhtar... Il fallait avoir une vision pour savoir que Serigne Saliou avait annoncé le khalifat de Serigne Sidi Mokhtar. Il l'aimait, le respectait et lui vouait une estime profonde. Il savait qu'il pouvait compter sur lui pour tenir d'une main de maître le Khalifat. J'ai très tôt compris. ''

En perspective au thiant du 17 avril prochain à Mbour, Cheikh Béthio dira se réjouir d'avoir eu à rencontrer le Saint homme qui a, dit-il, gracieusement accueilli l'initiative qui est à sa 71ème édition. '' J'ai été rendre visite au Khalife Général des Mourides pour lui faire part de ma volonté de rendre grâce à Serigne Saliou. J'ai été recueillir son '' ndiguel ''. Il a souri et s'est montré particulièrement enchanté. Si vous voulez voir Serigne Mokhtar Mbacké extérioriser sa joie, il faut attendre que je sois en face de lui. Nous nous témoignons une estime réciproque et c'est grâce à Serigne Saliou que ce fait est existant ''.



Parlant de lui, Cheikh Béthio s'estimera privilégié pour avoir obtenu de Dieu, par la grâce de Serigne Saliou qui le lui avait dit, que tous ses voeux sont toujours et irréfragablement exaucés. Il s'en arrêtera là avant de confier : '' cette année, je ferai des déclarations inédites, jamais entendues ''.



Le guide spirituel des Thiantacounes parlera du Président Macky Sall en des termes plutôt chaleureux. '' Mon admiration envers lui découle d'une chose. Il a été l'une des dernières personnalités politiques à avoir bénéficié des prières de Serigne Saliou et l'une des premières à avoir été à Touba après son rappel à Dieu '' . Voilà des éléments qui comptent pour moi ''.



Il réservera des remerciements nourris à Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, à Serigne Modou Kara Mbacké, à Serigne Cheikh Ndiguel, à Serigne Abdou Karim Mbacké, à Serigne Abô Fallou Mbacké et surtout à Serigne Mourtadha Abdou Lahad qui lui a convoyé bœufs et volaille pour son thiant. Déjà, plusieurs milliers de bêtes sont disponibles à Médinatoul Salam.



Un vibrant hommage a été rendu à Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum.