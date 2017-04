CHEIKH BASS ABDOU KHADRE SE DÉFINIT : ' Je pardonne volontiers toutes les critiques crypto-personnelles à mon encontre mais... On me reproche à tort de faire le bilan du Président Sall... '

Comme à l'accoutumée, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a représenté Serigne Sidi Mokhtar Mbacké à la cérémonie officielle du Kazu Rajab. Un moment privilégié pour remettre certaines pendules à l'heure. Après avoir précisé que Serigne Sidi Mokhtar Mbacké lui a demandé de dire à Serigne Abô Falilou toute l'importance qu'il accorde à cet événement du Kazu Rajab et toute l'estime qu'il a de Serigne Fallou Mbacké qui a su très tôt troquer son statut de fils contre celui de disciple sans oublier de donner en guise d'aadiya les retombées de son acte.... Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rappelé sa ferme volonté de défendre l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Victime, parfois d'attaques , le porte-parole du Khalif précise qu'il n'accorde aucune importance à celles-ci. '' Je pardonne volontiers toutes les critiques crypto-personnelles qui me sont adressées. Ma position peut justifier certainement cet espèce d'acharnement. Toutefois, je pardonne à tout le monde tant que c'est ma personne qui est visée. Je fais mienne la réflexion de Serigne Saliou Mbacké qui préconisait le silence face à de tels agissements. Toutefois, dès que c'est l'héritage du Cheikh qui est attaqué, je riposterai à tous les coups. ''



Cheikh Bass de répondre, par ailleurs, aux personnes qui l'accusent de faire parfois le bilan du Président Macky Sall. '' Je dirais merci à tout chef d'État qui fera quelque chose pour LA community, malgré les critiques dans ce sens. C'est mon rôle et mon devoir de le faire. Si je ne le fais pas, qui est ce qui va le faire?. Cela ne signifie pas que je fais le bilan de ce dernier. Je ne fais que ce que je dois faire.Je ne l'ai jamais remercié pour des services qui m' ont été rendus personnellement. C'est pourquoi, je remercie aujourd'hui encore, au nom du Khalife le Président de la République , Macky Sall pour tout ce qu'il fait pour la cité religieuse. ''







Le Mbacké-Mbacké s'était auparavant réjoui du travail énorme abattu par Serigne Fallou Mbacké pour le compte du mouridisme. '' Une boîte d'allumettes suffisait à raser l'ensemble des biens de Serigne Fallou au moment de sa disparition alors qu'il a construit une mosquée aussi grande que celle de Touba.