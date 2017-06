CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE KARATÉ : Le Sénégal s’empare de l’or en finale devant le pays hôte

La compétition par équipes des championnats d’Afrique de Karaté a vu la consécration du Sénégal. Engagé en filles et en garçons, la Sélection nationale masculine a remporté la médaille d’or des 16emes Championnats d’Afrique de Karaté qui ont pris fin ce dimanche à Yaoundé (Cameroun). Les Lions ont pris le dessus de fort belle manière en humiliant leurs adversaires Camerounais (3-0) devant le nombreux public venu les soutenir, selon une information du ministère des sports.

La sélection sénégalaise coachée par Fodé Ndao et Ibrahima Konaté était composée de Saliou Diouf (-60 kg), Papa François Diouf (-67 kg), Abdourahmane Moundor Séne (-75 kg), Abdou Lahat Cissé (+84 kg), Modou Moustapha Ndiaye (+84 kg), Mouhamed Diagne et Birama Gueye ajoute la meme source.

Au total, le Sénégal qui s’était déplacé avec 12 combattants lit-on sur la note, rentre avec une médaille d’or en Kumité Garçons, une médaille d’argent avec Abdourahmane Moundor Séne (-75 kg), et six médailles de bronze avec Maguette Mbaye (-50 kg), Mame Fatou Thiaw (-68 kg), Saliou Diouf (-60 kg), Papa François Diouf (-67 kg), Abdou Lahat Cissé (+84 kg), Modou Moustapha Ndiaye (+84 kg).



Le Sénégal n’avait plus gagné la médaille d’or depuis les championnats d’Afrique à Johannesburg en 2006 avec feu Mamadou Diop ancien directeur technique.

La délégation sénégalaise rentre à Dakar, mardi en début d’après-midi.