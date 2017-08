CHAMBRE CRIMINELLE DE DAKAR : Abdoulaye Sow risque 20 ans de travaux forcés pour meurtre

Le 15 mai 2011, le chauffeur de ‘’car rapide’’, Ibrahima Fall, succombait à ses blessures à la suite d’une bagarre avec Abdoulaye Sow. Un ancien trafiquant de drogue qui, accompagné de Fatah – toujours en fuite – et Bassirou Sarr, étaient en train d’agresser les passagers du véhicule, au niveau de Tally Diallo (Thiaroye, banlieue de Dakar). Celui-ci était venu assister son apprenti Modou Sarr.

« J’étais à la recherche de clients. Tout d’un coup, j’ai entendu des cris », a-t-il dit hier à la barre de la Chambre criminelle de Dakar. L’homme venait de recevoir des coups de couteau. L’œil ébourgeonné, il avait aussi des blessures à l’omoplate, selon le certificat de genre de mort. Traqué par les limiers de la Police de Yeumbeul, le sieur Sow a été mis sous mandat de dépôt pratiquement un mois plus tard, le 27 juin dernier.

A l’instruction comme à la barre, l’accusé reconnait les faits. Il ne manque de blanchir Fatah et Bassirou. « Une fois à hauteur de Tally Diallo, en provenance de Pikine Icotaf, l’apprenti nous a demandé de payer un forfait de 300 F Cfa alors qu’on avait deux pièces de 100 francs. Il s’en est suivi une altercation. Aussitôt, je suis descendu du car avant de saisir le couteau d’un vendeur de noix de coco avec lequel j’ai poignardé le chauffeur à la poitrine. Ce, parce qu’il s’apprêtait à me tabasser », raconte le concerné.

Le maître des poursuites constate la riposte disproportionnée, estimant que le chauffeur en question n’était pas armé. Il requiert une peine de 20 ans de travaux forcés pour meurtre et demande l’acquittement pour le vol.

La défense, quant à elle, a plaidé pour la disqualification des faits en homicide involontaire. A titre subsidiaire, une application bienveillante de la loi.

En détention préventive depuis 2011, Abdoulaye Sow sera fixé sur son le 21 août prochain.