CHAMBOULEMENT AU MINISTÈRE DES FINANCES : Ces directions qui vont disparaître avec leurs chefs

Le ministère de l’Economie et des Finances va connaître, dans les prochains jours, une réforme globale pour ne pas dire un chamboulement général. Contrairement à ce qui a été annoncé, les changements ne concernent pas que les Impôts et Domaines. C’est une transformation globale destinée à normaliser l’organisation de tout le ministère, dit-on.



Selon des sources dignes de foi, plusieurs directions vont disparaître pour laisser la place à d’autres, au moment où d’autres seront fusionnées. La mesure sera bientôt effective, puisque tout a été planifié, et le décret qui va officialiser ces changements ne va pas tarder. Même les partenaires financiers, comme le FMI, qui ont été mis au parfum de ce changement, ont donné leur onction.



Ainsi, d’après nos informations, la direction du budget qui s’occupe jusqu’ici des dépenses de fonctionnement sera dissoute et remplacée par la direction de la programmation budgétaire. Cette nouvelle direction fera aussi bien les prévisions, les dépenses de fonctionnement que l’investissement. L’actuelle direction de la Solde sera éclatée en deux entités : Une direction de la Pension qui va gérer les retraités et une autre de la Solde en charge des salaires des agents de l’Etat.



La direction de la coopération et des financements extérieurs qui négocie les conventions de ressources et la direction de l’investissement qui s’occupe de l’exécution des dépenses seront fusionnées en une seule. D’après nos sources, cette nouvelle structuration obéit à une cohérence organisationnelle. Il faut aussi préciser que toutes les structures dont les noms vont changer connaîtront de nouvelles nominations à leurs têtes. Ce qui ne va pas rester sans conséquence, puisque des têtes vont tomber.



Une situation qui commence à faire grincer des dents, particulièrement du côté de ceux qui se sentent menacés.



Enquête