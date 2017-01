CÉLÈBRE POUR AVOIR ENCOURAGÉ BARTH A TIRER - Babacar Faye se lâche : « Nous ne serons plus ensemble, lui et moi… Il m’a limogé parce que… Ce dossier n’a point été politisé... Qu'ils quittent le parti! »

Ancien compagnon de guerre de Barthélémy Dias, Babacar Faye ne regrette rien de son choix de soutenir Ousmane Tanor Dieng, et « de se retrouver à la rue ». Dans l’entretien, le responsable politique se rappelle de son limogeage abusif, lors du référendum, de la mairie par son ex-collaborateur qui souffrait mal sa décision de soutenir le « Oui ». Il se rappelle aussi de son séjour carcéral de 6 mois suite à l’affaire de meurtre qui a fortement secoué la municipalité de Mermoz/Sacré-Cœur. Son différend avec le député ne l’empêchera pas de lui reconnaître l’excuse de la légitime défense par rapport à la mort de Ndiaga Diouf.



Babacar Faye qui a tenu à rafraîchir la mémoire du Président Sall qui, alors opposant, soutenait Barthélémy, se refuse, tout de même, d’admettre que le dossier a été politisé. « Barthélémy Dias n’est pas un ennemi. Je reste convaincu qu’il a été attaqué et qu’il s’agit d’une légitime défense. J’ai assumé mes responsabilités dans cette affaire… Ce dossier n’a jamais été politisé. » Il précise, en passant, que c’est le maire socialiste qui a demandé à tirer cette affaire au clair. « C’est Barthélémy qui s’est résolu à éclaircir l’affaire! »



Par rapport à la vie du parti socialiste minée par cette querelle de chapelle qui a abouti à l’arrestation de Bamba Fall et consorts, Babacar Faye soupçonne une tentative de saborder l’héritage de Senghor. Sans le nommer, il invitera Khalifa Sall à prendre ses responsabilités et à quitter la barque s’il n’est pas content.



ENTRETIEN…