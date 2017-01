CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN 2017 : DAKARACTU au coeur de l'ambiance à la Place de l'Indépendance

Dakaractu vous plonge au coeur de l'ambiance à la Place de l'Indépendance lors de la célébration du nouvel an 2017.

Des sénégalais, pères et mères de famille, accompagnés de leurs enfants sont venus passer les derniers moments de 2016 en toute convivialité.

Beaucoup se sont exprimés et ont prié pour que le Sénégal soit un pays de paix et de prospérité, mais aussi que la stabilité règne et que les richesses s'accroissent.

SUIVEZ NOTRE REPORTAGE ...