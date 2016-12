CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR L’ABSENCE DE HOLLANDE À L’AEROPORT ( Petite enquête)

Dans les impératifs attachés à la visite d’Etat en France, il n’est nullement indiqué que la présence du Président de la République française à l’aéroport pour accueillir son homologue hôte était obligatoire. Nos sources sont catégoriques à ce propos. Le déplacement du patron de l’Elysée vers les aéroports n’a aucun cachet particulier en France et ne saurait être considéré comme un privilège accordé aux rares Chefs d’Etat qui ont atterri sur le tarmac d’Orly, de Roissy ou de Charles De Gaulle sous les yeux de leur hôte.



« Combien de Chefs d’Etat de grande puissance n’ont pas été accueillis à l’aéroport lors de la COP21 par François Hollande en 2015 ? » s'est posée notre source comme question.

Cette dernière de préciser que : de Barack Obama à Xi Jinping, le Chinois, en passant par plus d’une centaine de leurs collègues, ils étaient tous allés retrouver Hollande le 30 novembre 2015 au Bourget, au nord de Paris sur le site de la conférence mondiale sur le climat. Dans la rubrique des visites d’Etat, des visites privées de Chefs d’Etat, des visites de travail, les exemples peuvent être donnés à foison.



Loin de ressembler à une humiliation, la visite semble avoir été plutôt une succession d’honneurs avec la cohorte de motards qui a accompagné le Président Sall dans ses moindres déplacements, le nombre impressionnant de chevaux, éléments symboles d’un « grand accueil » en France depuis Napoléon.

« Napoléon, justement, qui a dû entendre, malgré son sommeil profond, le bruit des bottes du Président Sénégalais lorsqu’il a pénétré l’hôtel des Invalides, ce mardi, en compagnie de Cazeneuve pour y avoir droit à une cérémonie d’une solennité royale. La France ne semble pas comprendre ce bruit qui écume Dakar et qui ne reposerait que sur du commentaire », a conclu notre interlocuteur.