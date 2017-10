CDP - RAPPORT DE CONTRÔLE DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE : Expresso et Cbao du Groupe Attajariwafa Bank épinglées

Ayant la charge de vérifier la légalité de la collecte et le traitement des données personnelles des Sénégalais et de s’assurer que toutes les précautions sont prises pour qu’elles soient sécurisées, la Commission de protection des données personnelles (CDP) a dévoilé hier le rapport de contrôle du troisième trimestre de l’année 2017. Plusieurs entreprises privées et publiques ont reçu la visite des agents de la CDP. Ainsi, Expresso et Cbao Groupe Attajariwafa Bank ont été épinglées.

Selon les services de Awa Ndiaye, « les missions de contrôle effectuées auprès de ces structures ont permis de constater des manquements à la législation ».

Cette instance ne s’est pas encore prononcée sur les suites données à ces missions. Elle a en effet accueilli six structures venues s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel et six déclarants pour le remplissage des formulaires.

Awa Ndiaye et Cie ont traité 31 dossiers dont 25 déclarations et 06 demandes d’autorisation. Et à l’issue des deux sessions plénières tenues, 23 récépissés de déclaration et 06 autorisations ont été délivrés dont 12 appels de déclaration, 03 demandes d’avis et 06 plaintes reçues.

La CDP a aussi mené des actions de sensibilisation, de promotion et de vulgarisation de la loi sur les données personnelles.

A cet effet, elle a participé à plusieurs rencontres où la problématique de la protection des données personnelles a été abordée. Notamment celles effectuées à l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) dont le thème portait les principes clés de la protection des données personnelles en vigueur au Sénégal », mais aussi l’accès à l’information. Il y a eu également un panel sur les limitations au droit à l’information dans le cyberespace. Avec pour objectif de concilier les données publiques (Open data) et Protection des données personnelles à travers les nouvelles technologies.

La CDP qui rappelle que le respect de la vie privée constitue une exception au droit d’accès à l’information publique, a participé au Salon Preventica 2017.

Animant une conférence sur le thème suivant : ‘’Mieux comprendre la protection des données personnelles’’. Une occasion pour sensibiliser le public sur l’environnement et l’usage des données personnelles en entreprise.

Lors de cette rencontre, les entreprises ont évoqué les difficultés à se conformer à la législation sur la protection des données personnelles, dans un environnement de plus en plus compétitif.

En ce qui concerne les enregistrements audio et vidéo clandestins, la CDP a rappelé aux concernés, aux professionnels de l’information mais aussi au grand public, la législation applicable en la matière et les sanctions encourues en cas de diffusion.