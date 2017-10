CASA-SPORTS : Seydou Sané fume le calumet de la paix avec Demba Ramata Ndiaye qui est nommé Directeur de la formation du club

Treize (13) mois après son limogeage du poste d’entraîneur titulaire du Casa-Sports de Ziguinchor, suite à sa défaite en finale de la coupe du Sénégal face à Niarry Tally, Demba Ramata Ndiaye est nommé Directeur de la formation du club. Seydou Sané, le président du Casa-Sports, qui a fait cette annonce jeudi soir au Cap-Skirring lors d’un « open press », a d’abord fumé le calumet de la paix avec l’entraîneur le plus titré de la Casamance naturelle, qu’il a rencontré pour arrondir les angles.



« Nous avons parlé et nous avons confié une mission à Demba Ramata Ndiaye, car on ne peut pas bâtir le Casa-Sports sans lui. Il est un monument du football dans ce pays », a précisé Seydou Sané.



A l’en croire, « Demba Ramata Ndiaye a déjà accepté d’occuper cette fonction et il reste maintenant à mettre en forme le contrat et tout ce qui va avec ».



Pour lui, « nous avons choisi d’avoir une autonomie technique, c’est-à-dire ne jamais aller chercher des compétences techniques qui existent déjà ici, et cela ne peut pas se faire sans un bon formateur ».



Or, « pour occuper un tel poste au Sénégal, il n’y a pas plus expérimenté que Demba Ramata Ndiaye », a encore déclaré Seydou Sané.



Le président du Casa-Sports a annoncé que cette décision s’inscrivait en droite ligne d’une politique sportive globale dont « la finalité est d’être en 2020 l’une des meilleures équipes d’Afrique à l’image du Tout Puissant Mazembé. »