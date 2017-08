CANAL+ : Habib Bèye au commentaire de la Ligue des champions

Ce dimanche, Habib Bèye fera son retour sur le plateau du Canal Football Club. Après une première saison réussie dans le tour de table de l’émission il y a deux ans et une confirmation la saison passée, l’ancien joueur de l’OM (2003-2007) prend de l’ampleur au sein du dispositif de Canal+. La chaîne cryptée a en effet décidé d’installer le consultant au côté de Stéphane Guy lors de ses affiches de Ligue des champions (celle du mercredi pendant la phase de groupes).

Habib Bèye succèdera ainsi à Paul Le Guen, parti entraîner Bursaspor en Turquie et avec lequel il avait eu un échange musclé à l’antenne la saison passée.

Le reste du dispositif européen ne bouge pas. Le duo sera accompagné de Dominique Armand en bord de terrain tandis qu’Hervé Mathoux se chargera d’animer les avant-matches, en clair, à partir de 20h10 sur Canal+. D’ici là, Jean-Luc Arribart accompagnera Stéphane Guy pour le barrage aller-retour Hoffenheim-Liverpool, diffusé par la chaîne les 15 et 23 août.