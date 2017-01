CAN2017-Sénégal-Algérie : la composition des Lions est tombée

L’équipe nationale du Sénégal va évoluer contre l’Algérie avec une composition totalement remaniée. C’est Khadim Ndiaye qui sera pour ce match dans les buts. Saliou Ciss, et Zargo Touré occuperons les cotés. En défense centrale on retrouvera Cheick Ndoye, et Kara Mbodj qui sera le Capitaine pour l'occasion.

Au milieu aussi le coach a fait tourner puisque qu’on retrouve Pape Kouly Diop, Mohamed Diamé et Pape Alioune Ndiaye.

L’attaque des lions sera animée par Ismaïla Sarr, Moussa Konaté et enfin Moussa Sow