CAN : l'Égypte dernière équipe qualifiée pour les quarts, le Mali éliminé

L'Égypte est devenue mercredi la dernière équipe à de qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2017 après sa victoire contre le Ghana (1-0), qui était déjà qualifié, mercredi, à Port-Gentil. L'Égypte finit en tête du groupe D devant le Ghana. L'Ouganda et le Mali, qui ont dans le même fait match nul 1-1 à Oyem, sont éliminés. Les quarts de finale auront lieu samedi et dimanche.



Programme des quarts de finale



Samedi 28 janvier :

Burkina Faso - Tunisie

Sénégal - Cameroun



Dimanche 29 janvier :

RD Congo - Ghana

Égypte - Maroc