CAN U20 : les juniors sénégalais gagnent au courage leur premier point

L’équipe du Sénégal a gagné un point précieux face au Soudan, lundi, en revenant au score (1-1) à deux minutes de la rencontre l’opposant au Soudan pour le compte de la première journée de la CAN des moins de 20 ans.



C’est avec un courage certain qu’Ibrahima Niane et ses coéquipiers ont gagné leur premier point dans cette compétition après une partie mal engagée dans des circonstances qui pouvaient amener les joueurs sénégalais à perdre leurs nerfs.



En moins de cinq minutes, entre la 15-ème minute et la 20-ème, ils ont perdu leur capitaine (Mamadou Diarra), expulsé, avant d’encaisser un but sur penalty sur une faute peu évidente.



Jusqu’à cet instant du match, le Soudan n’avait rien montré dans le jeu.



S’ils sont passés à côté de la correctionnelle avec ce sauvetage du gardien Lamine Sarr sur un tir de l’attaquant soudanais Khaled Abdulmomen, laissé seul dans la surface de réparation, ils ont ensuite fait preuve de maîtrise en deuxième période.



Ils ont eu le mérite de se créer de nombreuses occasions dont un tir de l’ancien attaquant du Jaraaf, Ibrahima Ndiaye, qui a échoué sur le poteau soudanais à la 59-ème minute



Deux minutes avant la fin de la partie, sur un long ballon, Ibrahima Niane qui ne s’est nullement ménagé lors de cette rencontre, s’imposait un dernier effort avec une énième course à l’origine de l’égalisation du Sénégal.



Le ballon récupéré par les joueurs est transmis à Mohamed Pouye dont le tir, mal arrêté par le portier soudanais, est revenu sur Krépin Diatta.



Ce dernier, après s’être défait d’un marquage, plaçait son ballon qui longeait la ligne de but avant d’échouer sur le poteau soudanais.



Le ballon renvoyé par le poteau dans l’axe du but, trouvait Ibrahima Niane, qui égalisait à la grande joie des supporters sénégalais.



Au contraire du match Zambie-Guinée (1-0) qui s’est joué à guichets fermés, le match Sénégal-Soudan (1-1) a attiré peu de monde ce lundi à Ndola.