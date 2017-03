CAN U20 : le Sénégal et la Zambie s’affrontent en finale ce dimanche

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans (U20) va jouer ce dimanche, à 15h 30 (GMT), à Lusaka, face à la Zambie, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



Le Sénégal, s’est qualifié en battant en demi-finale la Guinée, grâce à un but d’Aliou Badji, à la 13ème minute.



Par deux fois, la Guinée a touché les poteaux, avec Yamodou Touré à la 14ème minute, et Mohamed Aly Camara, à la 22ème.



L’objectif du Sénégal "est de remporter cette finale", a déclaré le sélectionneur, Joseph Koto, assurant que celle perdue (0-1) en 2015 contre le Nigeria au stade Léopold Sédar Senghor relevait de "l’histoire ancienne".



’’Dimanche, ce sera une belle affiche et nous espérons qu’onla gagnera", a dit Koto, promettant que son équipe "fera tout pour remporter la couronne" continentale.



De son côté, l’équipe de la Zambie a bataillé ferme pour se qualifier en finale aux dépens de l’Afrique du Sud, lors des prolongations, à la 108ème minute.



Grâce à Edward Chilufya, l’équipe zambienne a marqué le but qui lui permet de jouer la première finale de CAN U20 de son histoire.



La Zambie s’attendait à un match bien à sa portée, mais elle a souffert de la belle organisation défensive sud-africaine, qui a mis à mal sa transmission de balles et son redoutable jeu sur les côtés.