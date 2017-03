CAN U20 : la Tanière des Juniors s’externalise

L’entraîneur national des moins de 20 ans, Joseph Koto, devrait éprouver de plus en plus de difficultés pour préparer les compétitions avec le départ de la majorité de ses joueurs vers des championnats étrangers.



Avec les signatures récentes de Krépin Diatta à Sarpsborg 08, un club évoluant dans l’élite norvégienne et Aliou Badji à Djurgardens IF (Suède), c’est la colonne vertébrale des Juniors qui va se retrouver à l’extérieur.



Auparavant, les deux anciens joueurs du Jaraaf de Dakar, Ibrahima Ndiaye et Mamadou Diarra, s’étaient déjà expatriés à la fin des éliminatoires de la CAN.



L’attaquant excentré a signé à Wali Degla, en Egypte, tandis que le défenseur central et capitaine évolue depuis le début de la saison à Boluspor (Turquie).



Selon le site du quotidien sportif français, l’Equipe, Le FC Metz a annoncé l’arrivée prochaine de l’attaquant Ibrahima Niane, déjà auteur de deux buts lors du premier tour de la CAN.



Si ce transfert sera fait dans le cadre du partenariat entre le club français avec son club formateur, il est à noter que le jeune attaquant de Génération Foot, auteur de huit buts en Ligue 1 sénégalaise, croule sous les demandes.



Ces juniors qui ont signé des contrats professionnels dans des championnats étrangers sont des titulaires dans l’équipe du Sénégal pendant cette phase finale de la CAN (26 février au 12 mars) de la catégorie.



Waly Diouf (AJ Auxerre, France) et Dominique Minquilan (SM Caen, France), qui n’avaient pas pris part aux éliminatoires contre la Tunisie (1-2 et 2-0) et contre le Ghana (3-1 et 0-1), évoluent déjà dans des championnats professionnels.



D’autres Lionceaux ne manqueront certainement pas de suivre cette vague, notamment après la Coupe du monde des moins de 20 ans, prévue en mai et juin prochains en Corée du Sud.