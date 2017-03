CAN U20 : Le Sénégal bat la Guinée (1-0) et se qualifie pour la finale

Les lionceaux du Sénégal vont jouer leur deuxième finale consécutive de coupe d’Afrique des nations en catégorie des moins de 20 ans. Face à la Guinée les « Koto boys » n’ont pas tremblé et ont marqué très tôt dans cette demi-finale (15 eme minute) par Pape Alioune Badji. Les partenaires de Niane auraient pu creuser l’écart si ce dernier n’avait raté un penalty à la 45 eme minute. Mais plus de peur que de mal et les lionceaux feront face à la Zambie, pays hôte en finale ce dimanche.