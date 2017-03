Une deuxième finale perdue. L'équipe nationale U20 a échoué sur la dernière marche en étant battue en finale de la CAN de la catégorie par la Zambie (2-0). Le pays organisateur a battu le Sénégal et remporté la première CAN junior de son histoire. La Zambie inflige aussi aux Lions juniors une défaite cruelle au terme d'une rencontre globalement ouverte. Un scénario qui n'est pas sans rappeler la finale de la CAN U20 Sénégal/2015, perdue à domicile face au Nigeria.