CAN U17 : LE MALI CONSERVE LE TITRE CONTINENTAL

L’équipe du Mali des moins de 17 ans a remporté ce dimanche l’édition 2017 de la CAN des moins de 17 ans après sa victoire 1-0 aux dépens de celle du Ghana.

Cette victoire malienne est historique dans la mesure où

aucune sélection ne s’est succédé à elle-même dans la phase finale de la CAN de cette catégorie.

En plus de cette première historique, le Mali rejoint le

Ghana et le Nigeria au palmarès de la CAN des moins de 17 ans avec deux trophées.

La Guinée qui a battu le Niger en match de classement 3-1,

prend la 3-ème place de la compétition.

Ces quatre équipes ouest-africaines vont représenter le continent en phase finale de la Coupe du monde de la catégorie qui aura lieu en Inde.