CAN DES U17 : UNE PREMIÈRE JOURNÉE FAVORABLE AUX OUEST-AFRICAINS

Les quatre représentants de l’Afrique de l’Ouest à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans ont marqué des points lors de la première journée de la compétition, dimanche et lundi.



Dimanche, dans la poule A, le Syli national cadet de la Guinée a dominé le pays organisateur, le Gabon, 5-1. Les cadets du Ghana sont venus à bout de ceux du Cameroun, 4-0.



Dans la poule B, qui a joué ses matchs lundi, le Mali a fait match nul, 0-0, contre la Tanzanie, le Niger a aussi partagé les points avec l’Angola, 2-2.



Pourtant, le Mena cadet avait nettement devancé son adversaire, 2-0, à la fin de la première période.



Le Mali est le champion d’Afrique en titre de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans.



La deuxième journée aura lieu mercredi pour la poule A, avec les rencontres Guinée-Cameroun et Ghana-Gabon.



Dans la poule B, la deuxième journée se jouera jeudi, avec l’affiche Tanzanie-Angola et le derby ouest-africain Niger-Mali.



La CAN des moins de 17 ans se joue dans les villes de Libreville et Port-Gentil.