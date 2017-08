CAN 2019 : « Même à quatre équipes, le Cameroun n’est pas prêt » (Ahmad)

Le Cameroun pourrait ne pas organiser la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Alors que le pays semble être en retard sur le cahier de charges sur lequel il a été désigné, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de passer de quatre à six le nombre de stades nécessaires pour l’organisation de la CAN 2019.



En plus de cela, le nombre de pays participants est passé de 16 à 24 équipes alors que les éliminatoires ont débuté depuis le mois de juin 2017. Malgré tout, selon le Président de la CAF Ahmad Ahmad, c’est bien sur ces nouveaux critères que la CAN 2019 devrait être organisée, selon les explications données à la presse burkinabè le samedi 5 août 2017.



Le Cameroun n’est pas prêt, selon Ahmad



Présent à Ouagadougou sur invitation du chef de l’État Roch Marc Christian Kaboré, il informe avoir fait appel à un comité d’experts en hôtellerie, en sports, santé, etc. pour voir si le Cameroun est en mesure d’organiser la prochaine édition de la CAN. Ce n’est donc plus un comité de la CAF qui ira superviser les installations. « Il n’y a pas de la place pour des dispositions politiques », laisse sous-entendre Ahmad. Mais, le sort du Cameroun semble être scellé à entendre Ahmad Ahmad sur insistance d’un journaliste : « même à quatre équipes, le Cameroun n’est pas prêt », a dit avec autorité Ahmad Ahmad.



Le Président de la CAF a d’ailleurs fait savoir qu’il y a au moins six pays déjà prêts pour l’organisation de l’édition 2019 en citant le Maroc, l’un de ses meilleurs soutiens lors de l’élection à la tête de la CAF.



L’organisation des CAN 2021 et 2023 pourrait être revue



Pour les éditions 2021 (Côte d’Ivoire) et 2023 (Guinée), Ahmad Ahmad estime qu’il n’y a pas encore de débat sur la question mais il pense qu’il faut prendre en compte les préoccupations du Président de la fédération zimbabwéenne de football Phillip Chiyangwa qui pense qu’il faut revoir l’attribution des deux éditions.