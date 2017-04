CAN-2019 / Match amical du 6 juin 2017 : L’Ouganda au menu des Lions

Pour aborder sous les meilleurs auspices l’acte 1 des éliminatoires des joutes continentales de 2019, les lions seront au testeur des Cranes d’Ouganda qui ont choisi d’organiser un stage de préparation à Dakar avant de rallier le Cap-vert pour la même cause. C’est à Addis-Abeba, à l’issue de la dernière assemblée générale élective de la CAF, que les deux présidents de Fédération Me Augustin Senghor et Moses Magogo ont convenu de l’organisation d’un match amical entre leurs équipes. Alors, la FUFA a saisi l’occasion en adressant officiellement son courrier à la FSF. Dans sa réponse, l’instance faîtière du football sénégalais a confirmé l’organisation de ladite rencontre amicale à Dakar, le 6 juin prochain. Pour les conditions de l’organisation, elle a précisé que la partie ougandaise assurera le transport aérien de sa délégation tandis que le Sénégal prendra en charge les facilitations liées aux visas d’entrée dans son territoire. Il prendra aussi en charge le transport interne de son hôte ainsi que les frais de séjour, c’est-à-dire l’hébergement, la restauration et l’eau minérale. Ce, pour un maximum de 32 personnes durant 4 jours, soit à partir du 4 juin jusqu’au 8 juin 2017. Les fédéraux sénégalais se sont aussi engagés à assurer à leurs adversaires les commodités requises pour leurs séances d’entraînement.



Par ailleurs, afin d’obtenir les autorisations de la CAF et de la FIFA pour enregistrer ce match amical, la FSF a exhorté son homologue à lui transmettre le formulaire de demande de participation dûment rempli et signé par le président Moses Magogo.



Ainsi, ces retrouvailles entre lions et Cranes seront l’occasion pour Aliou Cissé de maintenir ses joueurs en compétition avant d’accueillir le Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale, le samedi 10 juin. «Jouer à cette à cette période n’est jamais chose facile parce qu’elle coïncide avec la fin de saison. Le coach ne veut pas de relâchement et craint des contrecoups au niveau de l’organisme des joueurs. C’est pourquoi il a validé cette rencontre», apprend-on. Les lions ne seront pas à leur première expérience. L’année dernière, ils étaient confrontés à ce genre de problème quand ils devaient rencontrer le Burundi à Bujumbura, le 4 juin 2016, pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN-2017. Aliou Cissé était obligé d’organiser un camp de base au Rwanda (Kigali) avant d’y jouer un match amical le 28 mai 2016, permettant ainsi à son équipe de rester concentrée et concernée jusqu’au bout.

