CAN 2019 : Les groupes des éliminatoires complets

Madagascar rejoint le Sénégal, la Guinée équatoriale et le soudan et aura fort à faire pour accéder à la phase finale au Cameroun.



Des Lions indomptables déjà qualifiés en qualité de pays hôte mais qui disputeront les qualifications dans le groupe B avec le Maroc, Malawi et les Comores.



Puis le Soudan Sud qui a renversé Djibouti lors des préliminaires devra de nouveau puiser dans ces ressources contre le mali, le Gabon et Burundi dans le groupe C.



Africatopsports